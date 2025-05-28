Трамп пригрозил остановить финансирование Калифорнии после победы трансгендера в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить федеральное финансирование Калифорнии, так как губернатор штата Гэвин Ньюсом нарушил указ, запрещающий мужчинам-трансгендерам участвовать в женском спорте.

Трамп написал, что трансгендер-мужчина выиграл все и вышел в финал штата. Среди женщин этот урожденный мужчина, который теперь числится "женщиной", практически непобедим. А Калифорния под руководством "радикального левого демократа" продолжает незаконно разрешать мужчинам выступать в женском спорте.

"Настоящим сообщаем, что крупномасштабное федеральное финансирование будет приостановлено, возможно, навсегда, если не будет соблюдаться указ президента по этому вопросу", - написал президент США

The Daily Mail пишет, что речь идет об Эй Би Эрнандесе - мужчине-трансгендере, который выступает в соревнованиях в прыжках в длину и тройном прыжке среди женщин.

Трамп намерен добиться запрета выступлений трансгендеров на Олимпийских играх-2028, которые пройдут как раз в Калифорнии, в Лос-Анджелесе.