Четырех теневых банкиров, заработавших почти 37 млн рублей на нелегальных операциях, осудят в Югре

Четырех теневых банкиров, заработавших почти 37 млн рублей на нелегальных операциях, осудят в Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц и отмывании денег, полученных в результате противоправной деятельности.

Подозреваемые с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали 20 фирм-однодневок, на которых получали от коммерсантов деньги под видом оплаты мнимых услуг, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение. Данные средства подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себе в качестве вознаграждения не менее 12% от общей суммы. За время противоправной деятельности обвиняемым удалось извлечь преступный доход на сумму почти 37 млн рублей.

Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более 3 млн рублей был наложен арест. В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (14 эпизодов), ч. 2 ст. 173.1 (10 эпизодов) и ч. 2 ст. 187, а также ч. 3 и 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.

Его решения теневые банкиры дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.