Минцифры проталкивает использование биометрии при покупке энергетиков

Минцифры хочет разрешить использовать биометрические данные для подтверждения возраста при покупке энергетических напитков в вендинговых автоматах, онлайн и очно. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Мера оправдывается соблюдением закона о запрете дистанционной продажи энергетиков детям. Минцифры предлагает обязать подтверждать возраст покупателя при каждой покупке энергетика. 22 мая Госдума приняла закон о штрафах за продажу несовершеннолетним энергетических напитков - до 500 тысяч рублей.