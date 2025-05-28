Архитекторы, проектирующие екатеринбургский Академический, стали вторыми на всероссийском конкурсе "Идеи, преображающие города"

Архитекторы из АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"), Ксения Торопова и Александр Ананьев, создающие в Екатеринбурге проект комплексного освоения территории "Академический", дошли до финала VIII Всероссийского конкурса "Идеи, преображающие города". Они стали вторыми в номинации "Благоустройство набережных и водных объектов", презентовав концепцию благоустройства берегов реки Патрушиха в квартале "Близкий" Академического района.

"Решения, заложенные в архитектурно-градостроительной концепции набережной вдоль реки Патрушихи помогут сформировать новое общественное пространство - современное и комфортное, привлечь жителей и гостей района на данную локацию и оживить ее", - рассказал главный архитектор проекта и автор идеи концепции благоустройства набережной Александр Ананьев.

Проект подразумевает расширение существующего моста, устройство пандусов и возведение нового мостового перехода для логичного завершения променада от улицы Рябинина до улицы Вильгельма де Геннина, а также устройство зон отдыха и различных функциональных площадок для множества видов активностей. Одна из задач – отрегулировать пешеходные и транспортные потоки, чтобы и пешеходы, и велосипедисты могли бесконфликтно проводить время на набережной, а также обеспечить комфортное перемещение с одного берега на другой, особенно для маломобильных граждан и мам с колясками.

Впрочем, проект не только соответствует заданию конкурса - он направлен на развитие новых общественных пространств и улучшение качества городской среды, – но и полностью связан с запросом жителей Академического района. По словам архитекторов ведущего застройщика территории, предложения почти двух сот горожан вдохновили их на идею благоустройства и стали основой концепции. Больше всего жители Академического хотели бы увидеть на набережной спуски к воде, игровые и спортивные площадки для детей и взрослых, а также дополнительное освещение. Потому проект преображения набережной в квартале "Близкий" можно назвать уникальным: другого такого в мире точно не будет, ведь его соавторами выступили жители самого молодого и активно развивающегося района уральской столицы.

"Территория набережной станет новой точкой притяжения для реализации творческого потенциала и креативных идей в самом сердце Академического района. Яркий визуальный образ, перекликающийся с общей концепцией застройки, а также дальнейшее размещение объектов искусства и стрит-арта, которые будут включены в перечень арт-лайна на набережной, сформирует пространство, интересное и функциональное для разных возрастных групп населения", - подчеркнула архитектор "РСГ-Академическое" Ксения Торопова.

Проектом также предусматривается реализация амфитеатра на набережной, спусков к воде для кормления уток, воркаут-зоны, площадки для выгула домашних животных, танцевальной и детской интерактивных зон. Проект адаптивен к любым возможным изменениям и различному наполнению набережной без потери идеологии концепции.

Финал конкурса прошёл в Московском архитектурном институте. Мероприятие объединило более 1400 проектов из 86 регионов России. Свои идеи по благоустройству городской среды представили молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры и просто неравнодушные жители. Всего на конкурс было подано 1515 работ, в финал из которых прошли лишь 450 проектов. Отметим, что идеи победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления к дальнейшей реализации на территории их городов и поселений. Стоит отметить, что конкурс молодых архитекторов и урбанистов направлен на поддержку федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Добавим, что сейчас на набережной реки Патрушиха в квартале "Близкий" флагманским девелопером восьмого района Екатеринбурга - АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") созданы три аллеи. Пространства для отдыха размещены между улицами Вильгельма де Геннина и Рябинина, их создание было приурочено к 300-летию Екатеринбурга и стали частью программы "Пять шагов для городов". Как ранее отметил генеральный директор "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов, благоустройство набережной Патрушихи стало для компании-девелопера возможностью улучшить Академический район, подарив его жителям больше положительных эмоций.