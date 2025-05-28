На Украине молодежи до 25 лет могут разрешить выезд за границу

Молодежи до 25 лет на Украине могут облегчить выезд за границу, хотя пока это только на уровне идеи. Об этом заявил министр образования и науки республики Оксен Лисовой.

Идея заключается в том, чтобы "дать возможность детям свободнее передвигаться, чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда и тому подобное".

Он добавил, что, как только юноши оканчивают школу, они стремятся уехать за границу, чтобы избежать принудительной мобилизации и отправки на фронт. Эту тенденцию нужно переломить.

Недавно украинская блогер Алена Яхно заявила, что в Киеве у сына ее знакомой, который оканчивает 11 класс, все одноклассники уже уехали за границу, в классе остались одни девочки. По опросам, украинцы поддерживают вывоз детей за границу. Сейчас выезд мужчин в возрасте 18-60 лет без специального разрешения запрещен.

"Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно мальчиков, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться на Украине разными способами", - сказал в конце прошлого года Лисовой.

Но побуждения и призывы киевского режима не действуют: люди с Украины уезжают.