28 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов объявил о старте детской оздоровительной кампании 

В Екатеринбурге стартовали первые смены летней оздоровительной кампании.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов, более 58 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, на побережье Чёрного моря. Смены будут длиться 7, 10, 14 и 21 день. За счёт этого количество юных екатеринбуржцев, которые укрепят здоровье, увеличится.

"И сегодня мы можем смело заявлять, что оздоровительная кампания – это не только период летних каникул, но и осенние, зимние и весенние каникулы, а также межканикулярное время. В течение всего года планируем охватить организованными формами отдыха свыше 166 000 детей!" – подчеркнул Алексей Орлов.

Градоначальник отмечает, что родители могут не волноваться за детей: на сайтах и в социальных сетях детских лагерей указаны прямые контактные данные для связи с руководителями учреждений.

Первыми, 25 мая, начали свою работу лагеря "Юность", "Маяк" и "Заря", а 26 мая для детей открылся лагерь "Каменный цветок". Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего для юных горожан будет открыто 24 загородных детских оздоровительных лагеря, в том числе 17 муниципальных загородных и 7 ведомственных. Летние каникулы в них проведет не менее 29 тысяч 978 детей.

Детский лагерь(2025)|Фото: официальный Telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

В детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия проведет каникулы порядка 5 тысяч детей, в санаториях, расположенных на побережье Черного моря – "Поезд здоровья" – 1 650 детей, в оздоровительных лагерях дневного пребывания – не менее 32 тысяч детей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч ребят.

Директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова отмечает, что в этом году появилась возможность получить путевку неоднократно:

"Родители могут подать заявление не на одну смену, как в прошлом году. Очень много было просьб об исключении этого ограничения, и нам удалось нормативно его убрать. То есть родители, направив ребенка на летнюю смену, могут воспользоваться услугами лагеря и в осенние, весенние или зимние каникулы".

Telegram-канал "Екатеринбург. Главное" уточняет, что в загородных есть еще более 100 платных мест с возвратом 95 % от стоимости путевки. Ребят ждут "Красная гвоздика", "Красные Орлы", "Мечта", "Звездная академия", "Колосок" и "Орленок". В городских лагерях мест с возвратом 95 % стоимости – 556. А еще 83 места со 100-процентной льготой и 23 бесплатных (для детей-сирот).

Теги: Алексей Орлов, оздоровительная кампания


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