Стоимость ОСАГО снизят для регионов с аккуратными водителями

Власти намерены снизить стоимость ОСАГО для субъектов с аккуратными водителями и низким уровнем мошенничеств.

В некоторых регионах, например, в Чечне, Дагестане, на Камчатке, убыточность по такой страховке значительно выше, чем в остальных. За это платят другие водители.

На проблему обратил внимание Банк России. Регулятор прорабатывает идею, как сделать стоимость полиса более справедливой, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. Среди рассматриваемых вариантов — ввести дополнительный коэффициент для рисковых регионов или же установить более сложную структуру. Идею уже поддержали на рынке, сообщают "Известия".

Напомним, страховщики хотят поставить вопрос об увеличении в 2026 году лимита по страховкам ОСАГО в несколько раз. Лимит по страхованию по жизни и здоровью страховщики предлагают увеличить в четыре раза – до 2 млн руб., по имуществу – примерно в два раза – до 1 млн руб. Это увеличит стоимость полиса примерно на 1-1,5 тыс. руб., считает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.