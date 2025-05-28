"Яндекс" тестирует шопинг с помощью поиска без перехода в магазины

Компания "Яндекс" начала эксперимент в закрытом режиме по тестированию новой кнопки чекаута в "Поиске".

Речь идет об оформлении заказов на товары в магазинах партнеров прямо из поисковой выдачи, без перехода на сторонние ресурсы. Классический поиск в интернете уходит в прошлое.

При выборе товара система перенаправит пользователя в предзаполненную форму с данными для доставки, платежной информацией и с возможностью оформить рассрочку. Пользовательские данные, включая банковские карты, защищены в "Яндекс ID". В компании говорят, что гарантируют безопасность покупок в интернет-магазинах, подключенных к программе.

По словам экспертов, "Яндекс" пытается вернуть себе статус того, кто определяет правила игры, забрав обратно трафик, который ранее ушел к агрегаторам и маркетплейсам. Продавцам выгодно быть ближе к этой воронке: чем меньше переходов — тем выше вероятность покупки, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что "Яндекс" инвестирует 330 млн руб. в поддержку технологических инициатив и стартапов внутри компании.