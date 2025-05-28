Госдеп: Вашингтон поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной

Американские власти подтверждают свою поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Как заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, Вашингтон призывает обе стороны конфликта к сдержанности и избегать дальнейшей эскалации.

Отмечается, что президент Дональд Трамп поддерживает "любые механизмы, которые приведут к справедливому, прочному и долгосрочному миру, поскольку военного решения конфликта между Россией и Украиной не существует и необходим дипломатический путь".

Ранее президент США во время общения с журналистами выразил недовольство из-за действий президента России Владимира Путина на Украине. Он заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Москвы.