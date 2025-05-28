Зеленский пригрозил Москве ответом на удары по Украине

Киев готов нанести ответ на удары со стороны Москвы.

Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. "Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – ключевые элементы", – заявил глава государства.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия ограничений для Киева на удары по территории РФ с помощью западного дальнобойного оружия. Американский лидер считает, что нынешний статус-кво не отвечает общим интересам Запада по "принуждению" России к переговорам.