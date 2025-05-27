Неизвестный пытался отравить зверей в Московском зоопарке

Неизвестный пытался отравить зверей в Московском зоопарке - в вольере с рысями и леопардом кто-то разбросал таблетки. О происшествии рассказала директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

"В ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения. Это не случайность, не шалость – это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой", - написала она.

Руководство зоопарка начало внутреннее расследование. Также инициировано взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела. Все имеющиеся видеоматериалы будут переданы следствию для установления личности преступника.

"Сейчас в зоопарке проводится полная проверка всех вольеров, параллельно с этим мы проводим срочную экспертизу обнаруженных веществ, чтобы определить их состав и возможную опасность для животных. Некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для животных, и если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу – последствия могли быть необратимыми. Все животные будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории – усилена", - заявила Акулова.