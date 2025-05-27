Пропавшего в Кизеле ребенка нашли живым
Пропавшего 25 мая в Кизеле шестилетнего Марка А. нашли живым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Родыгин, передает корреспондент Накануне.RU.
По его словам, ребенок был найден в лесу, в стороне шахты им. Ленина.
"Волонтеры, сотрудники полиции и сотни неравнодушных людей приложили невероятные усилия ради спасения маленького мальчика. Огромное спасибо каждому, кто откликнулся на призыв о помощи, провёл часы в поисках среди лесов и полей, делился информацией в соцсетях и молился за благополучие ребенка. Огромная человеческая солидарность помогла найти Марка и вернуть живым. Каждый звонок, каждая публикация, каждый шаг добровольцев стали вкладом в общее дело, которое завершилось успехом благодаря самоотверженности и взаимной поддержке", - заявил он.