Пропавшего в Кизеле ребенка нашли живым

Пропавшего 25 мая в Кизеле шестилетнего Марка А. нашли живым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Родыгин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, ребенок был найден в лесу, в стороне шахты им. Ленина.

"Волонтеры, сотрудники полиции и сотни неравнодушных людей приложили невероятные усилия ради спасения маленького мальчика. Огромное спасибо каждому, кто откликнулся на призыв о помощи, провёл часы в поисках среди лесов и полей, делился информацией в соцсетях и молился за благополучие ребенка. Огромная человеческая солидарность помогла найти Марка и вернуть живым. Каждый звонок, каждая публикация, каждый шаг добровольцев стали вкладом в общее дело, которое завершилось успехом благодаря самоотверженности и взаимной поддержке", - заявил он.

Ранее СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье "Убийство" по факту безвестного исчезновения ребенка. Сообщалось, что 25 мая, днем, он ушел из квартиры дома на улице Энгельса и пропал.

В поиске мальчика было задействовано свыше 230 человек.