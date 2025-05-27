Телекомпания HBO объявила имена актеров, которые сыграют "золотое трио" в новом сериале о Гарри Поттере

Телекомпания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных детских персонажей в новом сериале о Гарри Поттере.

Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, Аластер Стаут - Рона Уизли.

Как сообщают РИА Новости, исполнительные продюсеры сериала Франческа Гардинер и Марк Майлод заявили, что три юных актера обладают "замечательным талантом", а также поблагодарили "все десятки тысяч детей", проходивших прослушивания на эти роли.

В апреле был утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о юном волшебнике. Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, впервые стало известно о том, что роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинант на премию "Оскар" Джанет Мактир. Актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча.

Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.