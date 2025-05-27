Трамп заявил, что Путин "играет с огнем"

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth заявил, что президент России Владимир Путин якобы "играет с огнем", - передает корреспондент Накануне.RU.

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!", - написал Трамп, не уточняя. что именно вызвало у него недовольство.

Ранее Трамп во время общения с журналистами выразил недовольство из-за действий президента России Владимира Путина на Украине. Он заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Москвы. Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность введения санкции в отношении Москвы на этой неделе, а также возможность снятия ограничений для Киева на удары по территории РФ с помощью западного дальнобойного оружия.

Напомним, в выходные был нанесен удар по цеху завода "Артем" в Киеве, где производили детали для украинских ракет, поражено оборудование и инженеры, в том числе иностранные.