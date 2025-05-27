Трамп может снять ограничения для Киева на удары по территории РФ, - СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия ограничений для Киева на удары по территории РФ с помощью западного дальнобойного оружия, сообщает Kyiv Post.

По словам источников издания, американский лидер считает, что нынешний статус-кво не отвечает общим интересам Запада по "принуждению" России к переговорам.

Отмечается, что возможные меры против РФ будут обсуждаться во время встреч с представителями ФРГ в Вашингтоне на этой неделе, сообщает "Лента.ру".

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине. Это означает, что "Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России", уточнил канцлер. Позже Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад.

В Госдуме заявили, что Россия применит "другое оружие" ради безопасности своих городов от обстрелов, если Киев получит от ряда европейских стран дальнобойные ракеты и начнет их применять.