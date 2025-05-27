В Тобольске жители массово отравились шаурмой

В Тобольске пять человек отравились шаурмой - среди них трое взрослых, из которых одна беременная женщина, а также двое несовершеннолетних детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области.

Все пострадавшие ели шаурму, купленную в киоске "Хлебушек". Роспотребнадзор провел проверку и выявил нарушения требования санитарного законодательства. Пока шли проверки, стало известно о шестом отравившемся.

Тобольский городской суд на месяц закрыл павильон. Директор НТО признал вину, с протоколом об административном правонарушении согласен полностью. Будут приняты все меры к устранению выявленных недостатков.

Постановлением Тобольского городского суда от 27 мая 2025 года индивидуальный предприниматель Никита Лоцан признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ.

Деятельность НТО "Хлебушек" приостановлена на срок 30 суток.