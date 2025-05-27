Губернатор Калининградской области запретил местной картошке покидать регион

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных распорядился добиться самообеспечения региона картофелем. На совещании с правительством субъекта он высказал главе Минсельхоза, что "по овощной группе мы себя точно не обеспечиваем".

"Приоритет в поддержке сельхозпроизводителей должен отдаваться проектам по обеспечению региона овощами. В частности, часть картофеля вывозится. Пока мы сами не обеспечиваемся, не нужно вывозить картофель из региона", - отметил губернатор.

Министр сельского хозяйства области Артем Иванов потом рассказал журналистам, что обычно из региона вывозится только семенная картошка. Продовольственной вывозится немного.

Картофель в России значительно подорожал в этом году из-за неурожая и небольших объемов поставки импортных овощей.