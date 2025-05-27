Губернатор Вологодской области сообщил, что в Великоустюгском округе откроют школу креативных индустрий

На базе учебного учреждения школьники будут осваивать творческие специальности и учиться создавать собственные проекты.

«Школа креативных индустрий будет работать на базе Детской школы искусств в городе Красавино. Инициативу поддержало Министерство культуры России. Набор обучающихся уже стартовал и будет проходить ежегодно. В этом году Школа примет 60 талантливых ребят с 5 по 11 класс. Они будут изучать дизайн, анимацию и 3D-графику, фото- и видеопроизводство. Отмечу, что курсы совершенно бесплатные и рассчитаны на два года», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Для будущей школы закуплено современное высокотехнологичное оборудование и специализированное программное обеспечение. На эти цели из федерального бюджета выделено более 35 млн рублей.

Помещения будущей школы сейчас перепланируют с учетом фирменного стиля. Педагоги Красавинской детской школы искусств прошли повышение квалификации и защитили свой проект по созданию Школы креативных индустрий.

На данный момент в Вологодской области работают две Школы креативных индустрий – в Вологде и Череповце. Обе получили высокую оценку от экспертов Федерации креативных индустрий и будут участвовать в Первом Всероссийском фестивале школ креативных индустрий, который состоится с 10 по 12 июня в Рязани.