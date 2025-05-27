Путин: Картошки-то не хватает у нас, оказывается

Владимир Путин рассказал участникам проекта "Россия – страна возможностей" о проблемах с картошкой в стране.

Глава государства упомянул, что накануне встречался с представителями аграрного бизнеса, и те сообщили о дефиците этого овоща.

"Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит: "ну, и у нас уже все продали в Россию", - сообщил Путин. При этом он призвал участников программы работать в агросекторе, который "у нас становится высокотехнологичным и… высокопроизводительным".

Очевидно, что с Лукашенко Путин по поводу картофеля поговорил в минувшие сутки, потому что буквально вчера ему рассказывали про ситуацию на рынке. Когда президент предложил завозить в Россию картофель из Белоруссии, замглавы администрации президента Максим Орешкин сказал, что и в Белоруссии картофель закончился. "Как закончился?" – не понял Путин.

Ранее Лукашенко неоднократно сообщал, что Белоруссия испытывает проблемы с запасами картофеля, поскольку большие объемы поставлялись в Россию.

В России же за год цены на картофель выросли в несколько раз. Неурожай прошлого года не могут компенсировать импортные поставки. При этом аграрии не исключают повторения ситуации с урожаем и в этом году.