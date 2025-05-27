В Кизеле возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" из-за исчезновения шестилетнего ребенка

В Кизеле следователями СК России по факту безвестного исчезновения шестилетнего Марка А. возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

25 мая ребенок ушел из квартиры дома на ул. Энгельса. До настоящего времени информация о его местонахождении отсутствует.

Проводится комплекс следственно-оперативных и поисковых мероприятий, допрошены родственники, соседи и знакомые семьи пропавшего мальчика, проведен подворовой обход в районе его проживания. С камер наружного наблюдения, расположенных на зданиях города, изъяты видеозаписи, они изучаются следователями.

В поиске пропавшего мальчика задействовано свыше 230 человек, в том числе следователи и следователи - криминалисты следственного управления, сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, волонтеры, а также сотрудники других правоохранительных органов. В поисках задействованы специальные технические средства. Проведение мероприятий по установлению места нахождения ребенка продолжается.



Приметы ребенка: рост 110-116 см, нормального телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза темно-карие. Был одет: серый спортивный костюм, носки с бело-красным рисунком и синие ортопедические сандалии.