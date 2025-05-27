Главу Новой Каховки отправили в отставку

Главу Новой Каховки Виталия Гуру отправили в отставку, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"Отрешил от должности главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру. Причина — недостойное и порочащее представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. Также приостановили членство Гуры в партии "Единая Россия", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что врио главы города будет Елена Болотняя.

Ранее в сети появилось видео, в котором Виталий Гура записывает поздравление с Днем Победы, используя мат. После этого российские военкоры сообщали о задержании чиновника, но официального подтверждения этой информации не было.

В конце апреля заочный приговор Виталию Гуре вынес украинский суд – его приговорили к девяти годам лишения свободы.