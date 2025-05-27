СК: Пенсионер, над которым глумились ВСУ, погиб от украинского боеприпаса

Следователи установили причастность вооруженных формирований Украины к гибели пенсионера в Суджанском районе Курской области, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, местный житель Александр Григорьев, согласно результатам экспертизы, погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинскими боевиками.

СК возбудил уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и убийстве.

Также сообщается, что следователи нашли родственников пенсионера и опросили. Дочь Григорьева опознала отца по одежде и частям тела. Она узнала о его смерти от российских военнослужащих, которые в конце апреля эвакуировали тело из освобожденного села Гоголевка.

Напомним, в августе прошлого года военкор Александ Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент, издеваются над курским пенсионером. "Русский Иван. Иди пей водка", - смеясь, говорят они, снимая при этом происходящее на видео. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 миллионов рублей за поимку украинских военных, глумившихся над пожилым жителем Курской области.

В середине августа сообщалось, что к поискам дедушки подключили аэроразведку. Дочь пенсионера рассказывала, что из-за обстрелов семья бежала в Курск из села Гоголевка. Во время начала бомбежки дедушка ушел из дома без телефона. Последний раз его видели 6 августа 2024 года.