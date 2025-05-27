На заводе пестицидов на востоке Китая произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке Китая. В воздух поднялся огромный столб дыма и огня, который видно за много километров до эпицентра.

По данным государственной телерадиокомпании CCTV, на месте работают спасатели, пожарные, бригады "скорой помощи", о числе жертв и пострадавших пока не сообщается. О причинах ЧП также пока нет информации.

Очевидцы сообщают, что в близлежащих жилых кварталах взрывной волной выбило стекла окон. Также в момент взрыва стенды зданий дрожали как во время землетрясения.

Взорвавшийся завод принадлежит компании Shandong Youdao Chemical. Это производство было открыто в 2019 году, на заводе работало более 300 человек. Предприятие производит пестициды, фармацевтические препараты и другие химические продукты. Компания также является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса (объем производства – около 11 тыс. тонн в год).

Хлорпирифос - это фосфорорганическое соединение, широко используемое как инсектицид. Он относится к классу контактных инсектицидов широкого спектра действия и используется для уничтожения различных насекомых-вредителей, включая клещей, муравьев, тараканов, термитов.