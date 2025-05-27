Число пострадавших от отравления детей в санатории в Прикамье выросло до 40

Число пострадавших от отравления детей в детском санатории "Орленок" выросло до 40. 11 человек были госпитализированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Смена завершилась раньше времени. В группе "Орленка" соцсети "ВКонтакте" родители сообщают, что после того, как забрали детей - тоже почувствовали симптомы недомогания. Предварительно диагноз - норовирус.

В здании ведется масштабная санитарная обработка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.