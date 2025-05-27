27 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Нижнего Тагила задержан за покушение на охранника автостоянки

Житель Нижнего Тагила обвиняется в покушении на убийство охранника автостоянки. Он сбил его на машине, а затем порезал ножом.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, обвинение предъявлено 47-летнему мужчине. По версии следствия, поздним вечером 21 мая он прибыл на автомобильную стоянку по улице Патона в Нижнем Тагиле. После возникшего конфликта с 66-летним охранником стоянки уралец наехал автомобилем на пожилого мужчину и нанес ему несколько ранений колюще-режущим предметом.

Затем злоумышленник скрылся, но был задержан. Охранник выжил благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, буйного тагильчанина охранник заподозрил в нахождении в нетрезвом виде, и именно по этой причине помешал тому уехать на автомобиле, принадлежащем его супруге.

"Собственно, это обстоятельство и побудило дебошира схватиться за нож. Далеко скрыться и "залечь на дно" подозреваемому не удалось, вскоре он был вычислен и задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска ОП-17 Нижнего Тагила. Он и ранее "голубем мира" не являлся, имеет судимость по трем статьям", - отметил полковник Горелых.

По делу назначен ряд судебных экспертиз. Проводятся допросы свидетелей, потерпевшего и обвиняемого. Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

Теги: охранник, стоянка, покушение, Нижний Тагил


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