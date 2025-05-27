27 Мая 2025
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер поставил задачи по развитию системы национальной политики в регионе

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание регионального Совета по реализации государственной национальной политики.

Обсуждались вопросы миграции, адаптации иностранных граждан, социально-экономического развития отдельных национальных групп и сохранения культурного наследия коренных народов региона.

Губернатор акцентировал значимость обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в условиях сложной геополитической ситуации и призвал активной работе по профилактике экстремизма.

«Выполнено поручение разработать и принять программы по реализации национальной политики в каждом муниципалитете Челябинской области. Теперь необходимо серьезно поработать над содержанием этих документов, более взвешенно подходить к оценке значимости тех или иных мероприятий при включении в программы. Есть случаи, когда в нее «зашивают» непрофильные направления. Нужно ответственно относиться к формированию таких программ на уровне муниципалитетов», – акцентировал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

И обратил внимание на необходимости использования инструментов софинансирования при реализации муниципальных программ в различных форматах.

Общая информация по текущей миграционной ситуации в регионе была представлена в докладе ВРИО начальника УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Яны Голдыбаевой.

Министр образования и науки региона Виталий Литке доложил о ходе интеграции детей-мигрантов в образовательный процесс.

В ходе заседания Совета губернатор представил руководителя недавно созданного Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан Михаила Подобеда.

Глава региона сообщил, что за короткий срок Центр уже наладил сотрудничество с крупнейшими работодателями региона и провел курс «Содействие адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона в Российской Федерации» для более, чем 1500 иностранных граждан.

«Центр создан и является пилотным проектом, курируемым непосредственно Федеральным агентством по делам национальностей. В перспективе адаптационный центр будет анализировать миграционную ситуацию, определять основные характеристики миграционного потока в регион, выявлять места компактного проживания мигрантов, участвовать в профилактике экстремизма и терроризма. В общем, будет много работы, и здесь очень важно взаимодействие именно с муниципалитетами региона», – отметил Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Стоит напомнить, что в Челябинской области, согласно последним данным, проживают представители 152 народностей, наций и этносов.

«Это с учетом тех, кто приезжает к нам учиться и жить из других стран. Регионы, которые могут похвастаться таким разнообразием народов, нередко даже называют себя мини-Россией, так что этого звания сегодня заслуживаем и мы. Что касается комфортного сосуществования, то южноуральским народам это вполне удается. Комфортные условия — это тоже один из факторов, влияющих на добрососедские отношения», - считает Ханахмед Гюлов, председатель Ассамблеи народов России в Челябинской области.

Еще одним важным фактором выстраивания добрососедских отношений в регионе стали традиционные мероприятия, посвященные философским, культурным, духовным традициям проживающих на Южном Урале представителей разных национальностей и вероисповеданий.

«Мы должны благодарить руководство региона, которое не позволило «расшатать» национальную ситуацию в Челябинской области, помогло сохранить вектор, который есть. Челябинская область показывает пример стабильно выстроенных государственно-конфессионных отношений, единства духовного управления. Челябинск — «Богом одаренный город». «Челяб» означает человека, который уединяется в небольшой комнате, а «челяби» — одаренный Богом, талантливый. А значит, Челябинск — божественный город», - акцентировал в интервью местным СМИ муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Кстати, завершая заседание Совета, Алексей Текслер пригласил всех к участию предстоящих масштабных мероприятиях, посвященных традиционным духовным ценностям и культурному наследию региона: региональном фестивале «Троица в Троицке», международной конференции «Расулевские чтения» и областном Сабантуе в Аргаяшском районе.

Теги: алексей текслер, совет по национальной политике,


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