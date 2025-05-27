В аэропорту Минвод столкнулись два бизнес-джета

В аэропорту Минеральных вод (Ставропольский край) столкнулись два бизнес-джета, оба Embraer Legacy 600.

ЧП произошло 26 мая около 16 часов. Прилетевший из Москвы частный самолет заруливал на стоянку и задел крылом такой же борт. По данным Mash, один из самолетов может принадлежать структурам экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. У структур, которые СМИ связывают с семьей Ткачева, есть многочисленные бизнес-интересы в регионе КавМинвод.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.