Верховный суд: Нельзя арестовывать беременных фигуранток дел о не тяжелых преступлениях

В СИЗО нельзя отправлять беременных женщин, обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

"Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления небольшой или средней тяжести, мера пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу избираться не может", - цитирует РИА Новости проект постановления.

При этом арест перечисленных категорий может применяться в исключительных случаях, если преступление было совершено с применением насилия или угрозой его применения.

Ранее стало известно, что Верховный суд готовит поправки в Уголовный кодекс, смягчающие наказания по некоторым пунктам статьи 228 – для впервые совершивших преступление.