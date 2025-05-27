РФПИ инвестирует 2,5 миллиарда рублей в небоскреб в центре Грозного

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд, вкладывающий в проекты в том числе деньги бюджета РФ) выделит 2,5 млрд руб. на строительство небоскреба в центре Грозного – республиканской столицы с текущим населением 400 тыс. человек.

Предполагается, что небоскреб "Ахмат тауэр" (в честь отца Рамзана Кадырова) станет вторым по высоте в России (435 метров), выше башен Москва-сити.

Соглашение между РФПИ, руководством Чечни и банком ПСБ было подписано на Кавказском инвестиционном форуме. Деньги, выделяемые РФПИ, пойдут на актуализацию проектной документации (дело в том, что проекту уже десять лет) и начало монтажа фундаментной плиты. Кто инвестирует в остальные этапы строительства – не сообщается.

В здании планируется расположить лобби, офисы, рестораны, банкетный зал, пятизвездочную гостиницу, апартаменты с обслуживанием, СПА-комплекс, фитнес-центр, резиденции, пентхаусы, смотровую площадку, панорамный ресторан и музейно-выставочный комплекс, передают "Ведомости".