27 Мая 2025
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Фото: Накануне.ru

Нацассамблея Франции сегодня голосует по вопросу разрешения эвтаназии в стране

Нижняя палата французского парламента сегодня рассмотрит вопрос о введении в стране эвтаназии. Le Figaro указывает, что голосование Национальной ассамблеи по столь спорному вопросу должно быть консолидированным.  

Итоговому голосованию предшествовали горячие двухнедельные дебаты. Ожидается, что народные избранники одобрят документ. После этого законопроект также должен быть рассмотрен в Сенате – это произойдет только в конце сентября или начале октября. После этого документ ждет второе чтение в обеих палатах.

В 2024 году Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что скорее положительно к эвтаназии относятся 28% россиян, скорее отрицательно – 34%, еще 30% заявили о нейтральном отношении, 8% не определились с позицией. Благосклонно к эвтаназии относятся россияне молодого и зрелого возраста (40%), жители городов (37%). Противников отличает пожилой возраст — 60+ (47%). Они проживают в Северо-Кавказском федеральном округе и сельской местности (47% и 41% соответственно).

Теги: эвтаназия, франция, парламент


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