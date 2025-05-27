В Екатеринбурге хотят ликвидировать излюбленное место для дрифта

Площадь Кирова возле главного корпуса Уральского федерального университета – одно из главных мест города для дрифта и автогонок – хотят приподнять над землёй, чтобы положить конец ночным "покатушкам". Вопрос об этом обсудили в екатеринбургской думе 27 мая на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков отметил, что водители постоянно нарушают правила ПДД в этом районе и оставляют автомобили в неположенном месте. С нарушениями переходят дорогу и пассажиры после выхода из транспорта.

"Считаем наиболее оптимальным решением выполнение реконструкции площади Кирова с обустройством приподнятого пешеходного островка по подобию площади Первой Пятилетки", - рассказал Ощепков.

Однако не факт, что эту идею удастся воплотить в реальность. Дело в том, что памятник Кирову является объектом культурного наследия. И в результате поднятия площади он немного углубится в землю, а переносить его нельзя.

С целью исключения несанкционированных гонок автотранспорта вокруг сквера на площади Кирова принято решение об установке четырех искусственных неровностей: двух возле здания Суворовского военного училища и двух – возле главного корпуса Уральского федерального университета с ограничением максимальной скорости движения до 20 км/час, добавил он.

Представители мэрии отправят запрос на имя главы города Алексея Орлова, чтобы узнать о возможности приподнять площадку.

Наряду с дрифтом, регулярным явлением на площади Кирова возле ГУКа УрФУ и Екатеринбургского суворовского училища стали шумные компании, которые громко слушают музыку и выпивают алкоголь. На это постоянно жалуются горожане: в ГАИ, районную администрацию и в сам УрФУ.

"Собираются компании и шумят. Специально, что ли, они это делают. У нас дети с 5 класса учатся, и в то же самое время [шумят], когда они спать ложатся. Играет громко музыка. Утром куча мусора и банок из-под алкоголя", - выразил негодование помощник главы суворовского училища Сергей Галицкий.

На это же указал и глава Кировского района Алексей Лаппо. Он отметил, что в районную администрацию поступают жалобы на шум, громкую музыку и пьяную молодежь.