Местонахождение почти 800 жителей курского приграничья до сих пор неизвестно

Судьба почти 800 жителей приграничных районов Курской области до сих пор неизвестна. Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов.

"Судьба 789 лиц в настоящее время неизвестна, среди них четверо детей", - цитирует его ТАСС.

Прокурор добавил, что после вторжения ВСУ более 300 жителей курского приграничья погибли, более 700 пострадали.

23 мая сообщалось, что двое мирных жителей Курской области, которые вернулись в Россию в результате обмена пленными с Украиной, доставлены для оказания помощи в больницу из-за ранений. Всего в Россию удалось вернуть 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека.