27 Мая 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Глава Оренбуржья провел рабочую встречу с руководителями региональных теплоэнергетических компаний

Состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с руководством крупнейших энергетических компаний региона – директором Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс» Валерием Великородновым и директором Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергеем Решетило.

Руководитель регионального филиала "Т Плюс" рассказал главе Оренбуржья о деятельности предприятия. Филиал работает в качестве Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в Оренбурге, Орске и Медногорске, обеспечивая более 95 % потребности в тепловой энергии. Специалисты филиала эксплуатируют 4 ТЭЦ (Орская ТЭЦ-1, Медногорская ТЭЦ, Сакмарская ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ), 64 котельные, 1550 км тепловых сетей, 164 ЦТП и 4 насосных станций, которые обслуживают более 2300 человек. Установленная электрическая мощность объектов филиала составляет 819 МВт, тепловая – 2960,4 Гкал/час.

Оренбургский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» осуществляет на территории региона гарантийную поставку электрической энергии и выступает агентом по оказанию коммунальных услуг. Филиал обслуживает 933 344 лицевых счета физических лиц по электрической энергии и 678 649 – по теплоэнергии, а также 24 363 договора с юридическими лицами по электроэнергии и 7048 – по тепловой энергии.

Главной темой рабочей встречи стало обсуждение вопросов взаимодействия энергокомпаний с Правительством Оренбургской области и муниципалитетами.

"Надежное и бесперебойное энергоснабжение – это основа комфортной жизни наших граждан и стабильного развития экономики Оренбургской области. Мы нацелены на активное взаимодействие с ключевыми энергетическими компаниями, такими как «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс», для реализации масштабных инвестиционных проектов и модернизации инфраструктуры, что позволит обеспечить устойчивое будущее региона", – подчеркнул Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Отдельно обсуждались проекты строительства и модернизации энергообъектов, консолидации бесхозных и муниципальных теплосетевых активов в Оренбургском филиале ПАО «Т Плюс» для повышения надежности и эффективности теплоснабжения, реализации инвестпроектов на территории региона с привлечением государственного финансирования, участия в инфраструктурных проектах.

Еще один вопрос обсуждения был посвящен ситуацию с долгами за электрическую и тепловую энергию, цифровизацию энергосбытовых процессов.

Теги: евгений солнцев, пао т плюс, энергосбыт, рабочая встреча


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