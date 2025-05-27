В самолете "Екатеринбург – Сочи" скончалась пассажирка

В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Сочи, скончалась пассажирка. Судно пришлось экстренно сажать в Казахстане.

Как сообщает Telegram-канал Mash, самолет авиакомпании Nordwind подал сигнал тревоги над Казахстаном. По данным канала, одному из пассажиров стало плохо, поэтому пришлось совершить экстренную посадку в Актобе.

Сообщается, что женщина, которой стало плохо на борту, скончалась. Канал уточняет, что погибшая – 42-летняя жительница Екатеринбурга, она умерла до приезда "скорой".

Согласно данным онлайн-табло авиакомпании, самолет приземлился уже через 18 минут после вылета из Кольцово.