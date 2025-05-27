В Нижневартовске утонул грузовик

В Нижневартовске грузовик пытался проехать в сторону Палиевских дач через мост, который имеет ограничение по весу - не более пяти тонн, передает корреспондент Накануне.RU.

Судя по словам очевидцев в соцсетях, водитель сумел проехать первый мост. В районе второго моста автомобиль ушел под воду.

"Воду вывозят, грузится просто", "Да сполоснуться решил, устал просто", "После выходных сушняк", - комментируют интернет-пользователи в группе "ЧП Нижневартовск".

Машину пытались эвакуировать, однако пока вытащить транспортное средство из воды не удалось. О состоянии водителя информации нет. Комментарии экстренных служб по ситуации ожидаются.