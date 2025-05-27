Госдума в июне рассмотрит механизм возврата иностранных компаний

Госдума в июне может рассмотреть поправки в закон "Об инвестициях", регулирующие возможное возвращение иностранных брендов в Россию. Конкретно описывается механизм обратного выкупа акций и долей. Издание "Известия" пишет, что поправки согласовал Минфин России, но не указывает, кто именно их вносит.

По данным издания, регулирование возвращения иностранных брендов будет внесено в виде поправок к законопроекту 2020-го года (который вообще о другом, но так поправки быстрее могут быть одобрены).

Поправки, одобренные Минфином, предусматривают возможность отказа продавать активы прежним владельцам со стороны текущего собственника или государства. В Ассоциации юристов России, якобы, подсчитали и увидели возможные риски "невозврата" для 18 иностранных корпораций (которые ранее получили опцион на обратный выкуп).

У нового владельца бизнеса могут быть несколько оснований для отказа: прежний собственник – из недружественной страны; цена на обратный выкуп ниже рыночной, а также истечение двух лет с момента заключения соглашения об обратном выкупе. В таком случае иностранный бизнес сможет получить компенсацию, ее размер установит правительство. Если перед уходом из России компания не исполнила свои обязательства, то размер компенсации сократится (на сколько – установит суд).

Власти смогут отказывать компаниям в возврате активов, если речь идет об отрасли, имеющей стратегическое влияние на экономику и социальную сферу страны. Системообразующие компании, связанные с финансовой стабильностью и безопасностью государства, могут быть возвращены по согласованию с президентом.