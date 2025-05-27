День химика широко отметили в компании "Уралкалий"

Коллектив «Уралкалия» отметил День химика — главный профессиональный праздник работников поверхностного комплекса.

В честь Дня химика на торжественных мероприятиях более 500 сотрудников были награждены министерскими, корпоративными и профсоюзными наградами. Приказом Министерства промышленности и торговли РФ звание «Почетный химик» присвоено двум сотрудникам компании.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждено 26 работников «Уралкалия». Высшей корпоративной наградой «Почетный калийщик» отмечено 13 сотрудников.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий» отметил: "Химическая промышленность имеет большое значение для Верхнекамья, с ней тесно связана трудовая деятельность многих тысяч жителей Соликамска и Березников. Благодаря самоотверженному труду и преданности профессии наших химиков-технологов в «Уралкалии» проводится модернизация производства, на основе передовых научных разработок на фабриках идет внедрение новых методик обогащения продукции. Сплоченность коллектива, славные традиции, профессионализм каждого работника — залог успешной и стабильной работы компании".