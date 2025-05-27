"Султана Сулеймана" из "Великолепного века" приговорили к лишению свободы

Звезда сериала "Великолепный век" Халит Эргенч (сыграл султана Сулеймана) приговорен турецким судом к 1 году и 10 месяцам лишения свободы – ему вменяли дачу ложных показаний по так называемому "делу парка Гези". Вместе с Эргенчем приговор вынесен и другому популярному турецкому актеру Ризы Коджаоглу – его приговорили к 1 году 8 месяцам тюремного заключения.

В 2013 году в центре Стамбула прошла серия акций протеста против ликвидации сквера (парка) Гези – одного из немногочисленных оставшихся зеленых островков в центре города. Участниками митингов были как простые граждане, так и звезды кино и ТВ, общественные деятели, политики. В итоге протесты были жестко подавлены, погибли восемь человек, пострадали около 8 тыс.

Следствие пришло к выводу, что одним из организаторов протестов была медиамагнат Айша Барым. Она также стала фигуранткой уголовного дела. Предпринимательница дала показания на других знаменитостей, в том числе на актеров "Великолепного века", которые, с ее слов, призывали участвовать в митингах.

По этому делу допрашивали Эргенча и Коджаоглу, они отрицали причастность к организации протестов, хотя и не спорили, что в них участвовали.

В итоге суд пришел к мнению, что артисты врали. Сами они не согласны с приговором и намерены его обжаловать.