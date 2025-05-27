Жителей Мурома эвакуировали из-за атаки БПЛА

В Муроме (Владимирская область) при атаке беспилотников прошла эвакуация, сообщил глава региона Александр Авдеев.

"Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация", - написал он Telegram-канале.

Авдеев добавил, что в результате атаки БПЛА пострадавших нет. Повреждены остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне. Ликвидировано незначительное возгорание растительности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Владимирской областью ночью силы ПВО перехватили семь БПЛА.