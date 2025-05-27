В ГД внесен законопроект о защите традиционных религиозных символов

Законопроект, направленный на защиту традиционных религиозных символов России, внесен в Госдуму. Он вносит изменения в закон о свободе совести и о религиозных объединениях. В качестве авторов указаны более 50 депутатов.

Они ссылаются на то, что в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом президента РФ, отмечается важность христианства, ислама, буддизма, иудаизма как неотъемлемой части российского исторического и духовного наследия. А на фронте сражаются вместе христиане, мусульмане и другие верующие люди. Да и опросы показывают, что большинство граждан России называют себя верующими. Однако постоянно происходят попытки исключения, ретуширования, "затирания" религиозных символов, в частности крестов с куполов христианских храмов на разных изображениях. Это вызывает возмущение верующих. На это обращал внимание и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Проект закона разработан в целях защиты религиозных символов: православного или католического креста, мусульманского полумесяца, звезды Давида, шпиля и колеса Дхармы и других обязательных для соответствующей конфессии символов.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова подчеркивает, что, "если мы хотим, чтобы наши ценности уважали другие, то сами должны их уважать в первую очередь". Законопроект межфракционной рабочей группы призван положить этому конец, установив правовые гарантии защиты религиозных символов на объектах и в публичном пространстве.

На днях в телеграм-канале и на сайте президентской администрации изменилось размещенное там изображение эмблемы Кремля, представляющее собой версию государственного герба. Вместо крестов были изображены ромбы. На исправленном изображении державу и короны на головах орла венчают кресты.