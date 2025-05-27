27 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Тюменская область занимает первое место в стране по реализации нацпроектов

Тюменская область второй год подряд занимает первое место в стране по реализации национальных проектов. Об этом сообщил сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Все показатели выполнены на 100%.

В регионе реализовано 55 региональных проектов в рамках 13 национальных, отметил глава региона во время отчета о работе правительства в 2024 году.

"На территории Тюменской области в этом году реализуется 40 региональных проектов в рамках 11 национальных. Особо хочу подчеркнуть, что их успешная реализация напрямую влияет на качество жизни наших земляков, а также на развитие экономики и социальной инфраструктуры региона. Правительством Тюменской области, нашей командой, делается все для того, чтобы с каждым годом в нашем регионе становилось комфортнее жить, работать, учиться, начинать свой бизнес и развивать его, масштабировать и инвестировать в наш регион", - заявил Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня представил отчет о работе правительства в 2024 году. Участие в заседании Тюменской областной думы приняли почетные граждане региона, участники СВО, главы муниципальных образований.

Теги: нацпроекты, регион, Тюменская область


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