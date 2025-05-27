Моор заявил, что опыт паводка прошлого года помог подготовиться к паводку 2025 года

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с отчетом о работе правительства в прошлом году, прокомментировал паводок 2024 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор отметил, что паводок прошлого года стал крупнейшим, и подчеркнул, что благодаря слаженным действиям спасателей, работников коммунальных служб и волонтеров удалось не допустить затопления крупных населенных пунктов, исключить гибель людей и минимизировать последствия паводка.

Напомним, весенний паводок в 2024 году стал разрушительным: уровень воды поднимался до рекордных 1209 сантиметров. В регионе был введен режим ЧС, а ущерб только дорожной инфраструктуре был оценен в 3 млрд руб. Утраченными или поврежденными признаны 470 жилых домов.

Губернатор напомнил, что в напряжении стихия держала регион два месяца. На финансовую поддержку людей из бюджета области было выделено свыше 600 млн руб. Опыт прошлого года помог в борьбе с паводком в текущем году, который, впрочем, не был столь масштабным.

"Учитывая опыт прошлого года и слаженную работу всех служб, мы смогли подготовиться к паводку 2025 года и эффективно противостоять стихии. Мы все вместе, единой командой, защитим наш общий семейный родной дом", - отметил Александр Моор.