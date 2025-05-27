Пропавшего уральского бойца СВО продолжали считать "активно участвующим в боевых действиях"

Бойца СВО из Свердловской области, фактически пропавшего без вести еще девять месяцев назад, продолжали по документам считать "активно участвующим в боевых действиях". О необычной ситуации сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, к нему обратилась мать мобилизованного из Тавды по имени Антон. Уралец перестал выходить на связь в августе прошлого года.

"Через местного военкома в адрес воинской части неоднократно направлялись просьбы предоставить справку о статусе военнослужащего. Однако, со слов заявительницы, на том конце провода в один день сообщали, что Антон у них вообще не числится, а в другой – что он никуда не пропадал и продолжает оставаться "активным", то есть выполнять боевые задачи", - рассказал Иванов.

В феврале этого года военная полиция сообщила, что парень все-таки в статусе без вести пропавшего, но официального извещения об этом так и не поступило. Депутат обратился в военную прокуратуру ЦВО.

"Вопрос определения статуса, организации поиска и выплаты денежного довольствия взяты на контроль надзорного ведомства. Уверен, все решится, как надо", - добавил Максим Иванов.

Ранее он рассказывал о другом случае, когда участник СВО из Екатеринбурга не может добиться выплаты за ранение, полученное еще в позапрошлом году.