Комиссия под председательством Евгения Солнцева рассмотрела проекты благоустройства в муниципалитетах Оренбуржья

Врио губернатора Евгений Солнцев провел заседание межведомственной комиссии по реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» и муниципальных программ по благоустройству.

"Программы по благоустройству имеют большое значение для каждой территории, для жителей всего региона. Опыт их реализации показывает, насколько оренбуржцы заинтересованы и включены в решение этих вопросов. Открытое обсуждение дает возможность каждому активному гражданину высказать свое мнение. А в итоге – получить в своем родном населенном пункте обновленное современное общественное пространство. Поэтому важно готовить качественные проекты и ответственно их исполнять. Также необходимо обеспечивать надлежащее состояние всех общественных пространств", – отметил Евгений Солнцев.

В ходе заседания прошло рассмотрение 6 проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Специалисты региональной комиссии одобрили следующие проекты: благоустройство городского сквера и Аллеи Славы по ул. Коммунистической в Бугуруслане, площади Гагарина в Орске, общественной территории около лицея (от пр. Металлургов до ул. Советской) в Новотроицке, привокзальной площади с прилегающей территорией по улице Вокзальной в Соль-Илецком муниципальном округе. Эти заявки направят в федеральный Минстрой для участия в конкурсе.

Результаты проведения конкурса станут известны в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в конце лета. Победители конкурса получат федеральные гранты на их реализацию.

Также в ходе заседания региональной комиссии была рассмотрена проектная документация по благоустройству общественных территорий, которые уже стали победителями во Всероссийском конкурсе и планируются к модернизации в 2025-2026 годах.

В 2025 году в Оренбуржье благоустраиваются 4 территории. Муниципалитеты соблюдают графики, сформированные в соответствии с заключенными с Минстроем России соглашениями. Проектная документация разработана, прошли процедуры заключения муниципальных контрактов, специалисты уже приступили к работам.

Так, в Кувандыке приводят в порядок парк им. Фёдорова, в Медногорске – площадь Ленина и ул. Советскую, в Орске – сквер Пушкина, в Новотроицке – площадь перед администрацией.

Напомним, что за период с 2019 по 2024 год 19 оренбургских проектов стали победителями всероссийского конкурса. 14 из них уже реализованы. Как известно, жители региона выбирали территории, нуждающиеся в благоустройстве, и участвовали в обсуждении проектов.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который является преемником нацпроекта «Жилье и городская среда».