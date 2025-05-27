Россия и ЕС запросили заседания Совбеза ООН по теме Украины

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН. Представители РФ хотят обсудить попытки Евросоюза помешать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Заседание, вероятно, состоится 30 мая. При этом 29 мая Совбез ООН проведет заседание по вопросу гуманитарной ситуации на Украине по запросу Евросоюза. Таким образом, по словам Полянского, российский запрос – это "зеркальный ответ" Москвы на действия ЕС.

"Им [ЕС] важно поддерживать украинскую тему "на плаву" в Совете безопасности, даже если они рискуют не угадать с предпочтительной для новой американской администрации тональностью", - цитирует Полянского РБК.