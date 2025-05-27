Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла почти в два раза

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась с 19,5 тысячи до почти 37 тысяч гектаров. Об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

На утро 26 мая в Бурятии действовало 34 лесных пожара на общей площади почти 19,5 тысяч гектаров. По данным агентства, утром 27 мая в республике действует 37 лесных пожаров на общей площади 36 805 га.

Отмечается, что десять действующих возгораний возникли из-за сухой грозы, один очаг - из-за горения торфа, два пожара - из-за обрыва ЛЭП. В остальных случаях причина возникновения - неосторожное обращение с огнем.

Ранее на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что в России с начала года зафиксировано около 2,5 тыс. очагов лесных пожаров, что аналогично показателям прошлого года, однако их площадь возросла в 2,5 раза и сейчас составляет почти 2 млн га. Хуже всего обстоят дела в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Там из-за лесных пожаров введен режим ЧС.