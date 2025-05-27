Мерц: Военный конфликт продлится и дальше

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что военный конфликт вокруг Украины продлится дольше, чем это можно представить.

Он сказал, что попытки прекратить огонь не имеют успеха, а предложения российскому лидеру Владимиру Путину не могут привести к урегулированию конфликта. Будто бы он воспринимает эти предложения как слабость. Мерц возмутился, что Россия отказалась вести переговоры в Ватикане. И призвал готовиться к продолжению боевых действий.

Накануне Мерц объявил, что Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с поставок дальнобойного оружия И та может наносить удары по военным позициям на территории России. При этом вице-канцлер Ларс Клингбайль сказал, что политика Германии в отношении дальнобойности немецкого оружия, которое может получить Украина, не изменилась.

Журналистка Юлия Витязева отмечает, что Мерц, как и все западные политики, на словах выступает за скорейшее урегулирование, а на деле - подливает масла в огонь, помогая неонацистскому режиму на Украине. Обозреватель Борис Рожин приходит к выводу, что надеяться на договоренности по Украине нельзя. Запад разрешает Украине использовать любое оружие. Поэтому нужно думать о снятии любых ограничений по ударам по территории Украины.