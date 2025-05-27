В Екатеринбурге смягчили приговор водителю, осужденному за ДТП с четырьмя погибшими

В Екатеринбурге суд смягчил приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими на Елизавете.

Авария случилась ночью 24 июля 2024 года на перекрестке улиц Бисертская, Молотобойцев и переулка Черноусовский. Столкнулись автопоезд (грузовой тягач) и легковой автомобиль "Лада". В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте.

В марте нынешнего года водитель грузовика был признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. Ему было назначено 4,5 года в колонии-поселении. Также мужчину лишили водительских прав на 2,5 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на приговор была подана апелляционная жалоба. В итоге облсуд, рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, смягчил наказание до 2 лет колонии-поселения, сохранив лишение водительских прав. Теперь приговор вступил в силу.