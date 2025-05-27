27 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области действует 38 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей

В Тюменской области действует 38 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с отчетом перед Тюменской областной думой.

Глава региона отметил, что среди основных мер — бесплатное двухразовое питание для детей в школах, обеды для студентов, освобождение от платы за дошкольное образование, группы продленного дня для присмотра за детьми с первого по шестой класс, профессиональное образование и дополнительное образование для супругов и детей военнослужащих, бесплатное посещение ряда учреждений допобразования, освобождение от уплаты транспортного налога. Кроме того, семьи, участники программы "Молодая семья", где один или оба родителя являются участниками СВО, могут получить заем не только на строительство, но и на покупку жилого помещения или на погашение кредита на приобретение жилья. Отмечается, что у них приоритетное право на получение субсидий и займов.

В 2024 году была введена единовременная выплата членам семей погибших участников СВО для оплаты обучения по программам подготовки водителей категории "Б". Также был расширен круг членов семей, имеющих право на единовременную выплату в связи с гибелью участника СВО.

В текущем году члены семьи участника СВО могут получить выплату в сумме 1 360 450 руб. вместо земельного участка. Продолжают работу социальные гостиные

Всего на конец прошлого года услугами социальных гостинных воспользовались свыше 22 тыс. членов семей участников СВО.

Работает филиал фонда "Защитники Отечества". Власти региона оказывают ему всестороннюю помощь. В фонде по принципу одного окна оказывается комплексное сопровождение ветеранам боевых действий и их семьям. С момента открытия филиала за услугами обратились более 10 000 человек.

"Вопрос оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей держу на своем контроле. В 2024 году помощь получили более 7 000 граждан", - сообщил Моор.

Во всех муниципальных образованиях области была создана межмедицинная комиссия по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей для рассмотрения и решения всех необходимых вопросов. Самые востребованные направления работы - реабилитация участников СВО, их адаптация к мирной жизни, обучение и трудоустройство.

Теги: Александр Моор, отчет, поддержка, участники СВО


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