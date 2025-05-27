Шестилетний мальчик пропал в Кизеле

Шестилетний мальчик пропал в Кизеле, сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

25 мая ребенок ушел из дома гулять на детскую площадку. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ребенок ростом 130 сантиметров, волосы темно-русые, короткие, глаза карие. Был одет в серый спортивный костюм на флисе, красные носки, синие с голубым сандали на липучке.

Поиски мальчика ведутся непрерывно. Всех неравнодушных приглашают присоединиться к спасательной операции. Для волонтеров развернули координационный штаб — он находится на ул. Ленина, 50 в Кизеле.